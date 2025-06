Sostegno posti in deroga e PEI | le indicazioni per evitare contenziosi

Nell’ambito dell’inclusione scolastica, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania fornisce indicazioni cruciali per la gestione efficace dei posti in deroga e dei PEI. Una corretta applicazione di queste linee guida è fondamentale per prevenire contenziosi, garantire continuità didattica e promuovere un ambiente inclusivo. Scopri come le scuole possono intervenire tempestivamente e ottimizzare il supporto agli studenti con disabilità, rafforzando la collaborazione tra tutte le parti coinvolte.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania chiarisce come gestire i posti in deroga per il sostegno, con l’obiettivo di prevenire i ricorsi e rafforzare la coerenza tra PEI, richieste dirigenziali e risorse. Le scuole sono chiamate a intervenire tempestivamente per garantire continuità didattica e inclusione Riunione dei GLO e redazione tempestiva dei PEI L’USR Campania . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Giornata della famiglia, CNDDU a Valditara: "Più posti per mobilità interprovinciale e sostegno economico ai fuorisede"

