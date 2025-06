Sos fotovoltaico L’impegno della Regione

I sindaci dei tre comuni interessati dall'impianto fotovoltaico di Sorgenia in zona Cascina Barera si sono confrontati con l’assessore regionale Gianluca Comazzi, chiarendo il ruolo della Regione nel processo. Nonostante l’impegno regionale per sostenere energie rinnovabili, la competenza sul procedimento autorizzativo rimane del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La sfida ora è trovare un equilibrio tra sviluppo sostenibile e tutela del territorio, perché il futuro energetico passa anche attraverso il dialogo tra istituzioni.

I sindaci dei tre comuni interessati all’insediamento dell’ impianto fotovoltaico proposto da Sorgenia in zona cascina Barera si sono trovati in Regione, dove hanno incontrato l’assessore al territorio e sistemi verdi Gianluca Comazzi. Lo stesso assessore ha spiegato che la Regione non può intervenire sul procedimento autorizzativo, che fa capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Tuttavia, gli assessorati regionali coinvolti hanno già avviato una valutazione tecnica e politica della questione annunciando che è in fase una serie di osservazioni e rilievi che verranno trasmessi al Ministero, con l’obiettivo di rappresentare le criticità evidenziate dalle amministrazioni locali e tutelare il valore agricolo, ambientale e paesaggistico dell’area coinvolta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it