Sorteggio ATP Halle 2025 | orario programma teste di serie C’è Jannik Sinner

Il sorteggio dell’ATP Halle 2025 si avvicina, portando con sé grandi aspettative e il ritorno di Jannik Sinner tra le teste di serie. Sabato 14 giugno alle 13.00, scopriremo il tabellone e le prime sfide di un torneo che promette emozioni sulla storica erba tedesca. Con Sinner come testa di serie numero 1, le prospettive di una corsa vincente sono più vive che mai. Restate con noi: l’avventura sta per cominciare!

Il sorteggio del tabellone di singolare maschile dell’ATP 500 di Halle si terrà sabato 14 giugno alle ore 13.00: il main draw sarà composto da 32 tennisti, e le teste di serie saranno 8. La testa di serie numero 1 sarà Jannik Sinner, che fino ai quarti non potrà incontrare altri giocatori protetti dal seeding. I Terra Wortmann Open 2025 di tennis, torneo in programma sull’erba outdoor di Halle, in Germania, infatti, segneranno il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo il Roland Garros: l’azzurro è il campione in carica e dovrà difendere il titolo ed i 500 punti conquistati lo scorso anno. IL REGOLAMENTO. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sorteggio ATP Halle 2025: orario, programma, teste di serie. C’è Jannik Sinner

Jannik Sinner è arrivato a Parigi e oggi si allenerà dalle 18.30 alle 20 @rolandgarros sul Chatrier insieme a Jordan Thompson Conoscerà già il draw, sorteggio oggi alle 14. Ovviamente sarà testa di serie n.1

Proiezione dei quarti di finale se le prime 8 teste di serie rispetteranno il proprio ruolo da favorito nei 4 turni precedenti.

