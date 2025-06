Sorpreso alla guida senza patente in stato di ebbrezza e su un' automobile rubata

Un episodio sconcertante ha visto un uomo di 30 anni protagonista di una serie di illeciti alla guida: sorpreso senza patente, ubriaco e al volante di un'auto rubata. Un intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha portato alla denuncia per ricettazione e guida in stato di ebbrezza, evidenziando ancora una volta l'importanza della sicurezza sulle strade.

Un uomo di 30 anni è stato denunciato per ricettazione e guida in stato di ebbrezza, oltre a essere sanzionato al Codice della strada in quanto al volante senza avere mai conseguito la patente. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio dello scorso martedì 10 giugno.

In questa notizia si parla di: stato - guida - patente - ebbrezza

