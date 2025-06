Sorpreso a rubare al supermercato prova a scappare ma viene bloccato e finisce in manette

Una scena da film si è svolta nel cuore di Verona, quando un giovane di 23 anni è stato sorpreso a rubare in un supermercato e ha tentato invano la fuga. La prontezza del personale di sicurezza e l'intervento della polizia hanno evitato il peggio, portando all'arresto dell’uomo. Un episodio che mette in luce come la vigilanza possa fare la differenza, ricordandoci che la legalità è un valore da tutelare.

Un 23enne di origine marocchina è stato tratto in arresto dalla polizia di Stato nel pomeriggio di martedì, per essere stato sorpreso, dal personale della security, a rubare in un supermercato di viale del Lavoro a Verona. Il giovane è stato segnalato alla centrale operativa della. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Sorpreso a rubare al supermercato, prova a scappare ma viene bloccato e finisce in manette

