Sorprese a rubare vestiti al ParcoFiore | due giovani inseguite e fermate

Un episodio che ha scosso il tranquillo parco Fiore: due giovani donne sono state sorprese a rubare vestiti, poi inseguite e fermate dai carabinieri di Conegliano. La scena ha messo in evidenza come la criminalità possa far capolino anche in luoghi apparentemente sicuri. La vicenda si è conclusa con la denuncia delle due sospette, ma invita a riflettere sulla necessità di vigilanza e sicurezza nei nostri spazi pubblici.

Nella tarda mattinata di marted√¨¬†10 giugno¬†i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile¬†di Conegliano hanno denunciato in stato di libert√† due giovani donne, una 30enne residente a Trevignano¬†e una 29enne di¬†Spresiano,¬†entrambe con precedenti di polizia, ritenute responsabili di furto. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it ¬© Trevisotoday.it - Sorprese a rubare vestiti al ParcoFiore: due giovani inseguite e fermate

