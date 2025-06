Sorpresa c’è Mirko nei teatri Alle Muse arriva il tour di Rkomi

L’autunno si trasforma in un palcoscenico di emozioni con i concerti più attesi! Al Teatro delle Muse di Ancona, l’arte e la musica si incontrano per accogliere il talentuoso Rkomi nel suo nuovo tour "Mirko nei teatri". Dopo il successo dell’album "Decrescendo", il rapper milanese porta sul palco la sua energia unica, regalando agli appassionati un’esperienza indimenticabile. Preparatevi a vivere un viaggio musicale che lascerà il segno...

L’autunno dei concerti pop al Teatro delle Muse di Ancona si arricchisce di un nuovo nome. E’ quello del cantante Rkomi, che il 29 novembre arriverà con il suo "Mirko nei teatri" tour, prodotto ed organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti. Fresco reduce dalla pubblicazione dell’album "Decrescendo", Rkomi ha annunciato le date della sua nuova avventura live, che prenderà il via il 17 ottobre con una speciale premiere al Teatro Arcimboldi di Milano, per poi proseguire in tutta Italia. Il concerto di Ancona è organizzato da Elite Agency Group, Alhena Entertainment e Universal Events. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne (www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sorpresa, c’è "Mirko nei teatri". Alle Muse arriva il tour di Rkomi

In questa notizia si parla di: rkomi - mirko - teatri - muse

Annunciato il tour di Rkomi “Mirko nei teatri” per l’autunno - Il talento di Rkomi, Mirko, si prepara a conquistare i teatri italiani in un tour autunnale imperdibile.

I teatri saranno il luogo ideale per portare sui palchi lo show di Mirko Rkomi che rispecchia la dimensione del suo nuovo e ultimo lavoro, quello che definisce il più personale di sempre! Sabato 29 novembre, ore 21:00 Teatro delle Muse,Ancona Biglietti d Partecipa alla discussione

ci vediamo presto @rkomi_mirko Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sorpresa, c’è Mirko nei teatri. Alle Muse arriva il tour di Rkomi; Mirko nei teatri, tour invernale di Rkomi, farà tappa nel capoluogo dorico alle 'Muse'; 'Mirko nei teatri', tour invernale di Rkomi, farà tappa nel capoluogo dorico alle 'Muse'.

Rkomi ricomincia dai teatri dopo l’annullamento delle date estive: “Questo tour non sarà solo una serie di concerti” - Rkomi ricomincia dai teatri dopo l'annullamento delle date estive.

Rkomi mette in pausa i palazzetti: farà un tour nei teatri - Al via il 17 ottobre a Milano il nuovo tour di Rkomi, che ha scelto di presentare il suo album più personale in una cornice più intima e raccolta ...