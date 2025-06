Soragna aperto al traffico il ponte provvisorio in ferro sullo Stirone

Buone notizie per i pendolari e la comunità di Castellina di Soragna: il ponte provvisorio "Bailey" in ferro sul torrente Stirone è ora aperto al traffico, garantendo continuità e sicurezza stradale. Da mercoledì 11 giugno, il nuovo ponte facilita il transito mentre si preparano le operazioni di smantellamento del vecchio ponte, segnando un passo importante verso il miglioramento delle infrastrutture locali. La strada verso un futuro più sicuro e efficiente continua a prendere forma.

Aperto, dal pomeriggio di mercoledì 11 giugno, il ponte provvisorio "Bailey" in ferro sul torrente Stirone a Castellina di Soragna. Il ponte permette la prosecuzione della viabilità sulla Strada provinciale 12 nelle fasi, che inizieranno a breve, di abbattimento del vecchio ponte e.

Soragna, collaudato il nuovo ponte sullo Stirone - Soragna segna un passo avanti nella modernizzazione delle infrastrutture! Il nuovo ponte Bailey sul torrente Stirone, collaudato con successo, rappresenta una soluzione temporanea ma fondamentale per garantire la viabilità sulla SP12.

