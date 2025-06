Sophie Codegoni con le amiche lontano da sua figlia | gravi accuse e forte reazione

Sophie Codegoni, protagonista di recenti polemiche, si trova a difendersi dalle accuse sui social dopo aver condiviso una vacanza con le amiche lontano dalla figlia Celine Blue. In un momento delicato della sua vita, tra rotture e questioni legali, l’influencer ha deciso di rispondere con fermezza, sottolineando l’importanza di prendersi dei momenti per sé. Ecco come ha reagito in modo deciso e senza compromessi.

Sophie Codegoni è finita nel mirino del web per aver condiviso una vacanza senza la figlia Celine Blue. La giovane influencer ha deciso di rispondere alle critiche, difendendo la propria scelta con parole chiare e decise. In un momento complesso della sua vita, segnato dalla rottura con Alessandro Basciano e dalle conseguenze legali, Sophie rivendica il diritto di ritagliarsi degli spazi per sĂ©, senza sensi di colpa. Ecco come ha reagito. Sophie Codegoni: una vacanza e tante critiche. Durante una vacanza con le amiche, Sophie Codegoni ha condiviso alcune storie su Instagram. Immediata la reazione degli utenti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Sophie Codegoni con le amiche lontano da sua figlia: gravi accuse e forte reazione

In questa notizia si parla di: sophie - codegoni - figlia - amiche

