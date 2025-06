Sono una privilegiata Le parole di Alessandra Amoroso per le donne

Sono una privilegiata, ha detto Alessandra Amoroso, portando la sua voce e il suo cuore sul palco delle Terme di Caracalla. Incinta di sette mesi, con un’energia contagiosa e un sorriso che illumina, si prepara a vivere il suo nuovo capitolo da futura mamma. Ma ciò che più colpisce è il suo desiderio di usare questa esperienza per sostenere le donne meno fortunate, dando voce alle loro esigenze e speranze. Alessandra ci ricorda che la forza sta nel condividere e nel supporto reciproco.

“Da questo palco è da futura mamma voglio usare il mio privilegio per dare voce alle donne che non hanno la mia fortuna e che hanno bisogno di essere sostenuta dalle istituzioni e dalla società”. Alessandra Amoroso, incinta di sette mesi, ha debuttato alle Terme di Caracalla con un sold out. La piccola Penelope Maria nascerà a settembre.Quello che stupisce di più è la sua energia. Nonostante manchino pochi mesi Alessandra è pronta per il suo “Fino a Qui Summer Tour 2025”, che la vedrà protagonista sui palchi italiani con il pancione. ' Gli spettacoli erano - ha concluso - programmati molto prima che scoprissi di essere incinta". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Sono una privilegiata". Le parole di Alessandra Amoroso per le donne

In questa notizia si parla di: alessandra - amoroso - donne - sono

Verissimo: Giovanni Allevi, Alessandra Mastronardi, Alessandra Amoroso tra gli ospiti del weekend 16-17 maggio - Questo weekend, "Verissimo" torna con ospiti straordinari, tra cui Giovanni Allevi, Alessandra Mastronardi e Alessandra Amoroso.

Alessandra Amoroso in dolce attesa della piccola Penelope confessa: “Sono contenta di diventare mamma perché….” La cantante, che sta per pubblicare il suo nuovo disco Io non sarei, ha rivelato anche quando nascerà la bimba Vai su Facebook

Alessandra Amoroso in dolce attesa canta e balla in tour. «Io come tutte le donne, lavoro col pancione»; Alessandra Amoroso emozionata a Verissimo: «C'è una mini-me nella mia pancia. Sono felice di diventare mamma a; Alessandra Amoroso a RTL 102.5: Serena Brancale e BigMama sono due donne e artiste straordinarie, saranno mie ospiti alle Terme di Caracalla l'11 giugno 2025.

Alessandra Amoroso: «C'è una mini-me nella mia pancia. Sono felice di diventare mamma a 39 anni. Il mio compagno è sempre al mio fianco» - È finita un'altra stagione di Verissimo, ma Silvia Toffanin non abbandona il proprio pubblico fino al momento di andare in vacanza.