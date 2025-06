Sono single e casta Belen al mare è una bomba sexy

L’estate infiamma i cuori e accende le pagine di Chi, dove Belen si presenta radiosa e single, pronta a vivere la stagione più calda dell’anno. Con il suo sorriso contagioso e la sincerità delle sue parole, la showgirl si prepara a riscoprire il mare e la libertà, condividendo un momento di rinascita personale. Quella di Belen sarà un’estate da sogno, all’insegna di relax, emozioni e nuove avventure al sole.

L'estate è caldissima. E quando arriva Belen sulle pagine di Chi, diretto da Massimo Borgnis, significa che la bella stagione è arrivata per davvero. Belen è single, lo annuncia al settimanale Mondadori in un'intervista esclusiva. “Sarà l'estate di una mamma con due figli che, finalmente, tornerà a fare una vacanza al mare. L'anno scorso non sono riuscita perché ero ancora bloccata dalla salute e sognavo di tornare in un posto del cuore dove non metto piede da tantissimi anni. Vado in Sardegna con alcune amiche e i nostri figli, sarà un'estate materna", racconta la showgirl senza troppi giri di parole. 🔗 Leggi su Iltempo.it