Sondaggi politici effetto referendum | Fratelli d'Italia primo partito Pd in rimonta ma aumenta l'astensione

L’Italia si presenta divisa tra un panorama politico in evoluzione e una crescente apatia elettorale. Con Fratelli d’Italia che guida il trend, raggiungendo il 30,7%, e il Partito Democratico che si avvicina, il quadro si fa ancora più complesso. Tuttavia, l’alta astensione, ormai elemento cardine del sistema, potrebbe ridisegnare le sorti delle future consultazioni. Un quadro che invita a riflettere sulle vere dinamiche della nostra democrazia. Continua a leggere.

Dopo la mancata validazione dei referendum su cittadinanza e lavoro, l’ultimo sondaggio Only Numbers fotografa un’Italia politica in fermento: FdI cresce al 30,7%, il Pd riduce le distanze. Stabili invece i 5 Stelle, scivolano Lega e Verdi-Sinistra. Il campo largo risale, ma l’area dell'astensione resta determinante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: referendum - italia - astensione - sondaggi

Verso il referendum, gli incontri promossi da Amnesty, Lutva e +Europa: "L’Italia è cambiata, cambiamo la legge” - In vista del referendum dell'8 e 9 giugno sulla cittadinanza, Amnesty International, Associazione Lutva e +Europa organizzano incontri ad Ancona.

9 milioni di persone hanno detto SÌ al #ReferendumCittadinanza. Più di quelle che hanno votato Giorgia Meloni alle ultime elezioni. Nonostante il silenzio mediatico e l’invito all’astensione del Governo, in tantissimi hanno scelto di andare alle urne per un’Italia Partecipa alla discussione

Niente quorum per il referendum. Conte: «Rispetto per chi è andato alle urne». Schlein: «14 milioni di voti, più di quanti ne ha presi Meloni»; Referendum 2025, affluenza definitiva al 30,6%. Quorum non raggiunto; Sondaggi politici, effetto referendum: Fratelli d'Italia primo partito, Pd in rimonta ma aumenta l'astensione.

Sondaggi politici, effetto referendum: Fratelli d’Italia primo partito, Pd in rimonta ma aumenta l’astensione - Dopo la mancata validazione dei referendum su cittadinanza e lavoro, l’ultimo sondaggio Only Numbers fotografa un’Italia politica in fermento: FdI ...