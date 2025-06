Sollicciano a 94 anni in carcere Il clamore e la svolta | ai domiciliari

A 94 anni, Renato Cacciapuoti, icona del giornalismo fiorentino, ha vissuto un'esperienza che nessuno avrebbe immaginato: cinque giorni in carcere, una vicenda che ha suscitato clamore e riflessioni profonde sul sistema e sulla dignità. La sua storia di resilienza e il successivo ritorno ai domiciliari segnano una svolta nel modo in cui si affrontano le età avanzate e le questioni legali. Ma cosa riserva il futuro per questo ultranovantenne?

Firenze, 11 giugno 2025 – Cinque giorni passati in un carcere come Sollicciano non si dimenticano. Soprattutto se si ha 94 anni. È la storia di Renato Cacciapuoti, editore e giornalista fiorentino ultranovantenne che giovedì scorso, davanti al figlio incredulo, è stato prelevato da casa sua da alcuni agenti di polizia e trasportato nel penitenziario della città. L'uomo – condannato per reati fiscali – è claudicante e cammina solo con l'ausilio di un treppiede, oltre ad avere altri acciacchi dovuti all'età tali da indurre i medici della casa circondariale a sconsigliare la detenzione nell'istituto.

