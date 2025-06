Soldi del ministero per zittire i giornalisti il nuovo scandalo che coinvolge il messinese Fabio Longo

soldi del ministero per zittire i giornalisti, il nuovo scandalo che coinvolge il messinese Fabio Longo. Sembrava “caduto” con il caso Boccia, quando aveva deciso di prendersi una lunga “pausa di riflessione” dal lavoro. Ed invece torna a far parlare di sé Fabio Longo, ex consulente del ministro per la Comunicazione di Sangiuliano, che da aprile ha ricominciato la sua collaborazione per… scoprirne i retroscena più inquietanti e le implicazioni sulla trasparenza dell’informazione italiana.

