Sognavo di incontrarti | fan assale Katy Perry durante il concerto e viene arrestato L’artista impaurita | Mai più uno show come questo – IL VIDEO

Un concerto che si trasforma in un momento di tensione: durante il live di Katy Perry a Sydney, un fan ha colto l'opportunità di avvicinarsi all'artista, causando paura e caos sul palco. La scena, diventata virale, ha lasciato tutti senza parole: è stato un episodio che ricorderemo per molto tempo, dimostrando quanto la sicurezza debba essere sempre al massimo livello. Eppure, nulla potrà cancellare l’emozione di quella serata unica e irripetibile.

Momenti di paura durante il concerto di Katy Perry tenutosi lo scorso 9 giugno a Sydney. Un fan ha forzato la sicurezza riuscendo a salire sul palco e ad avvicinare l’artista, che in quel momento cantava. In un filmato diventato virale sul web, si nota Katy Perry indietreggiare sorpresa mentre l’uomo tenta di abbracciarla, prima dell’intervento delle guardie di sicurezza. “ Non ci sarà mai più uno show come questo”, ha esclamato Perry visibilmente scossa. L’intruso, già noto alle autorità per comportamenti analoghi, ha successivamente rivendicato l’accaduto sui social media, ringraziando l’artista per avergli “consentito di ballare sul palco”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it