Sofia muore a 16 anni in un incidente con la minicar | la scuola le consegna la pagella e la ricorda come il nostro angelo in una cerimonia che commuove studenti e genitori

un momento di profonda riflessione e commozione, un ricordo che resterà vivo nei cuori di tutti, testimoniando quanto sia preziosa la vita e l’importanza di ogni attimo condiviso.

Un banco vuoto, una pagella che non verrà mai letta dalla sua destinataria e un silenzio che avvolge l’aula. In un liceo scientifico di Bari, il tempo si è fermato per Sofia, la sedicenne scomparsa tragicamente in un incidente stradale lo scorso 27 maggio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

