Sociale | Santangelo verso un nuovo Piano Povertà per l’Abruzzo

L'Abruzzo si prepara a scrivere un nuovo capitolo contro la povertà, coinvolgendo attori pubblici e privati per un approccio condiviso e innovativo. La Regione apre ufficialmente i lavori per il Piano Regionale, allineato alle direttive nazionali e volto a trasformare le strategie in azioni concrete sul territorio. Un passo deciso verso un futuro più equo e solidale, dove ogni cittadino può sentirsi protagonista di un cambiamento reale.

L'Aquila - Al via i lavori con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati. La Regione Abruzzo apre ufficialmente il percorso per la stesura del nuovo Piano Regionale contro la Povertà, in linea con le nuove direttive nazionali e con un forte orientamento alla partecipazione condivisa. Un Piano regionale Povertà che dovrà tradurre gli obiettivi del Piano Sociale Nazionale 2024-2026 in azioni locali, prendendo effettivi i nuovi LEPS e valorizzando le risorse disponibili che per la Regione Abruzzo nel triennio ammontano complessivamente a € 27.197.296,15 rispettivamente pari ad € 10.041.548,69 per l'annualità 2024, € 9.

Eurostat: in Italia cresce la povertà fra i bambini sotto i sei anni Cnddu: serve un piano strutturale per famiglie e scuola - La povertà infantile in Italia sta crescendo a ritmi allarmanti, con Eurostat che lancia un grido d'allerta.

