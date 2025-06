Sociale contrasto alla povertà educativa | Fondazione Pisa finanzia sette progetti

La Fondazione Pisa si impegna a costruire un futuro più equo e inclusivo, finanziando sette innovativi progetti di contrasto alla povertà educativa. Rivolti a bambini e bambine dagli 6 ai 13 anni del territorio, queste iniziative si preparano a partire proprio al termine dell’anno scolastico, portando speranza e opportunità dove servono di più. Un passo concreto verso un’Italia più giusta e solidale, che merita di essere raccontato e sostenuto.

Sette progetti di contrasto alla povertà educativa, pensati per coinvolgere i bambini e le bambine dai 6 ai 13 anni del territorio, sono in partenza nei prossimi giorni a conclusione dell’anno scolastico. I progetti sono stati presentati stamani in una conferenza stampa della Fondazione Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it