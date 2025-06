Sociale | con ' EDUcare 2025' San Giuliano Terme diventa ente di l' accoglienza per il servizio civile

San Giuliano Terme si distingue come esempio di impegno sociale e comunitario: l’amministrazione comunale ha raggiunto un traguardo importante diventando Ente di Accoglienza per il Servizio Civile Universale. In collaborazione con Arci Servizio Civile Asc Nazionale Aps Pisa, è stato approvato il progetto 'EDUcare 2025', che dal...

Decreto PA, legge in Gazzetta Ufficiale: copertura sanitaria per docenti e ATA, riserva del 15% nei concorsi per servizio civile nazionale e non solo. Cosa è previsto per la scuola. TESTO - Il Decreto PA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2025, introduce importanti misure per la scuola, come la copertura sanitaria per docenti e personale ATA e la riserva del 15% nei concorsi per il servizio civile nazionale.

