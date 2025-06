Social freezing la Puglia è la prima regione italiana che offrirà un sostegno economico alle donne

La Puglia segna un nuovo importante traguardo in Italia con il social freezing: la prima regione a offrire un sostegno economico alle donne, concedendo un contributo di 3mila euro una tantum a chi ha tra 27 e 37 anni. Questa iniziativa mira a dare alle donne la libertà di pianificare il proprio futuro familiare senza pressioni esterne. Un passo concreto verso una società più inclusiva e rispettosa delle scelte personali.

C'è tempo fino al 3 luglio per chiedere il contributo. Possono aderire agli avvisi pubblici delle Asl le donne tra i 27 e i 37 anni residenti in Puglia da almeno 12 mesi, con un Isee ordinario non superiore ai 30mila euro Partecipa alla discussione

