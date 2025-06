Snag Confcommercio | Fondo per le edicole Aiuto fondamentale

Le edicole rappresentano un presidio fondamentale per l'informazione locale e la cultura di quartiere. Il nuovo fondo di 17 milioni di euro, approvato dal Dpcm firmato da Alberto Barachini, è un segnale tangibile dell’impegno del Governo nel sostenere questa rete di punti vendita non esclusivi. Questi fondi sono essenziali per rafforzare le edicole, preservare il loro ruolo sociale e garantire un accesso equo all’informazione a tutta la comunità .

Diciassette milioni per edicole, punti vendita non esclusivi e distribuzione locale. E’ quanto previsto dal Dpcm firmato dal Sottosegretario Alberto Barachini e si tratta "di un segnale importante – dicono da Confcommercio – che dimostra l’attenzione del Governo per le edicole e che conferma quanto queste misure di sostegno siano indispensabili per conservare una rete di vendita diffusa sul territorio e per garantire l’accesso all’informazione a mezzo stampa". Il plafond prevede 10 milioni di euro per le edicole esclusive, 3 milioni per i rivenditori non esclusivi di giornali e periodici e 4 milioni come contributi alle imprese distributrici di quotidiani e periodici. 🔗 Leggi su Lanazione.it