Smotrich alla Knesset | Elezioni in guerra portano alla sconfitta

Nel cuore di Gerusalemme, l’ombra delle elezioni si fa sentire in un momento critico per Israele. Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze e voce dell’estrema destra, avverte: convocare elezioni in tempi di guerra potrebbe significare una sconfitta fatale per la sicurezza dello Stato. La tensione tra esigenze politiche e bisogni nazionali si fa sempre più palpabile, mentre i legislatori si preparano a...

Gerusalemme, 11 giu. (askanews) - "Non si va alle elezioni durante la guerra, porterebbero una sconfitta in guerra, e questo è un pericolo esistenziale per il futuro dello Stato di Israele". A sostenerlo è il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, rappresentante dell'estrema destra ultranazionalista nel governo di Benjamin Netanyahu, durante una sessione plenaria della Knesset, il parlamento israeliano. I legislatori si apprestano a votare su una proposta di legge presentata dall'opposizione per sciogliere il parlamento, che, in caso di successo, potrebbe aprire la strada a elezioni lampo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Smotrich alla Knesset: "Elezioni in guerra portano alla sconfitta"

Guerra nella Striscia di Gaza, gli Usa annunciano una nuova proposta di pace. Ma Smotrich avvisa Netanyahu: “Se accetti, il governo cade” - Nella complessa trama del conflitto israelo-palestinese, gli Stati Uniti lanciano una nuova proposta di pace, ma la tensione all'interno del governo israeliano è palpabile.

