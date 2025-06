Smettete di sovraccaricare i figli | l'appello di una mamma contro i troppi impegni dei bambini

In un mondo che corre veloce, una mamma alza la voce contro il sovraccarico di impegni che affolla le giornate dei nostri piccoli. Tra sport, musica e corsi, il rischio è di perdere di vista l’essenziale: il tempo per il gioco libero e la spensieratezza. È ora di rallentare e restituire ai bambini la libertà di essere semplicemente bambini. Scopriamo come proteggere il loro benessere e il loro sviluppo.

Anche in estate empre più bambini, anche piccolissimi, vivono giornate piene di attività strutturate tra sport, musica e corsi vari. Un'infermiera pediatrica lancia l'allarme: troppi impegni possono causare stress e ansia. Gli esperti concordano: il gioco libero è fondamentale per lo sviluppo: "Serve rallentare e restituire ai bambini il tempo per essere bambini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bambini - impegni - troppi - smettete

