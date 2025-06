Sly stone | 10 canzoni che definiscono la carriera di sly and the family stone

svela come un'icona innovativa, capace di unire generi e generazioni con suoni rivoluzionari. Tra le sue canzoni più emblematiche, 10 brani che hanno definito la carriera di Sly & the Family Stone e lasciato un'eredità indelebile nel mondo della musica. Queste tracce sono il testamento del suo genio creativo e della sua capacità di cambiare il panorama musicale per sempre. La band si...

La scomparsa di Sly Stone, avvenuta all’età di 82 anni a causa di problemi di salute persistenti, segna la perdita di una figura fondamentale nella storia della musica. Leader e voce del leggendario gruppo Sly & the Family Stone, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale mondiale. La sua influenza si estende attraverso le generazioni, influenzando artisti come Prince, Michael Jackson, Stevie Wonder e George Clinton. La band si distinse per il suo approccio innovativo, fondendo psichedelia, soul e funk in un modo che avrebbe rivoluzionato il modo di concepire la musica negli anni ’60 e ’70. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sly stone: 10 canzoni che definiscono la carriera di sly and the family stone

In questa notizia si parla di: stone - family - canzoni - definiscono

È morto Sly Stone, leader di Sly and the Family Stone: il rivoluzionario artista funk aveva 82 anni - È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Sly Stone, il leggendario leader di Sly and the Family Stone, una delle band più rivoluzionarie del panorama musicale.

Morto Sly Stone, icona del funk fine anni 60 con i Family Stone. Woodstock, hit come «Dance to the Music» e gli abusi di droga; Perché nessuno ha parlato della (bellissima) musica di ‘The Idol’?; Il glam rock ai tempi di Spotify: The Matt Project di nuovo in pista con Overnight.

È morto Sly dei Family Stone, addio al pioniere della musica funky ed R&B Da msn.com: A dare l'annuncio la famiglia in un lungo comunicato, da anni il musicista combatteva contro una grave broncopneumopatia cronica ostruttiva ...