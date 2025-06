SKY - Musah Napoli e Milan lavorano per definire gli ultimi dettagli

Le trattative tra Napoli e Milan per il trasferimento di Yunus Musah stanno accelerando, con contatti serrati in queste ore. I due club sono alle fasi finali delle negoziazioni, cercando di definire gli ultimi dettagli per assicurarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista americano. Un’operazione che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo e accendere nuovamente l’entusiasmo dei tifosi. La soluzione è ormai vicina: il futuro di Musah si dissolve tra i colori azzurri o rossoneri?

Contatti in corso tra Napoli e Milan in queste ore. I due club - come riferisce Sky Sport - stanno lavorando per definire gli ultimi dettagli del trasferimento del centrocampista americano Yunus Musah in azzurro.

Calciomercato Napoli, trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra.

Inserimento, probabilmente tardivo, del #WestHam su #Musah. Il Napoli conta di definire il tutto questa sera con il #Milan. Yunus ha già accordo totale con il club azzurro via @86_longo

