Sky | Bernardo Corradi nello staff di Allegri al Milan Lascia la panchina dell'Italia Under 20

Sky Sport annuncia un'importante novità: Bernardo Corradi, volto noto come attaccante di fama internazionale, entra nello staff di Allegri al Milan, lasciando la panchina dell’Italia Under 20. Il club rossonero rinforza il proprio reparto offensivo con l’esperienza e la passione di Corradi, un vero e proprio ex bomber. Un colpo di scena che promette scintille in casa Milan, pronto a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Il Milan prende un attaccante, anzi un ex attaccante: secondo Sky Sport, Bernardo Corradi, ex bomber tra le altre di Valencia, Parma, Manchester. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: bernardo - corradi - milan - staff

Leonardo Bonucci ha intrapreso il percorso da allenatore iniziando con il ruolo di vice di Bernardo Corradi nell’Under 20 dell’Italia. Per il futuro, come ha detto ai microfoni di Sky Sport, ha il sogno un giorno di tornare alla Juventus, club per cui fa il tifo da semp Vai su Facebook

Milan, anche Bernardo Corradi nello staff di Massimiliano Allegri; Milan, c’è Corradi nello staff di Allegri; Sky: Bernardo Corradi nello staff di Allegri al Milan. Lascia la panchina dell'Italia Under 20.

Sky: Bernardo Corradi nello staff di Allegri al Milan. Lascia la panchina dell'Italia Under 20 Come scrive calciomercato.com: Il Milan prende un attaccante, anzi un ex attaccante: secondo Sky Sport, Bernardo Corradi, ex bomber tra le altre di Valencia, Parma, Manchester City, Reggina, Udinese.