Sky | Al Napoli piace Nusa della Norvegia ma c’è un altro obiettivo nascosto

Il Napoli si muove con astuzia nel mercato estivo, coltivando sogni e strategie per rinforzare l’attacco. Tra i nomi che fanno sognare i tifosi c’è Antonio Nusa, talento norvegese in crescita, ma dietro le quinte potrebbe celarsi un obiettivo ancora più intrigante. La rosa partenopea si prepara a sorprenderti, pronto a scoprire chi potrebbe fare il grande salto sotto il Vesuvio? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli!

Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato estivo, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo. Tra i nomi che stuzzicano l’interesse della dirigenza partenopea c’è Antonio Nusa, giovane talento norvegese in forza al Lipsia. L’esterno offensivo classe 2003 si è messo in luce anche a livello internazionale, brillando recentemente nella sfida tra . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - nusa - piace - norvegia

Antonio Nusa, l’esterno che ha distrutto l’Italia e che fa impazzire il Napoli: costo, stipendio e numeri - Antonio Nusa, il talento norvegese che sta facendo impazzire il Napoli e devastando l’Italia, ha già lasciato il segno con le sue prestazioni spettacolari.

Super prestazione ieri sera contro l'Italia per Antonio Nusa, esterno classe 2005 del Lipsia ? Sull'ala danese c'è da tempo anche il Napoli, che lo segue da quando vestiva ancora la maglia del Club Brugge Vi piacerebbe in azzurro Vai su Facebook

Antonio Nusa ha fatto impazzire l'Italia, piace al Napoli: Manna lo segue da tempo Vai su X

ESCLUSIVA / A Conte piace Nusa: il Napoli a lavoro per accontentarlo; Chi è Antonio Nusa, il 'Neymar norvegese' che ha fatto impazzire la difesa dell'Italia e piace al Napoli; Napoli, l'interesse per Nusa può tornare vivo. Le news di calciomercato.

Sky: Al Napoli piace Nusa della Norvegia, ma c’è un altro obiettivo nascosto dailynews24.it scrive: Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato estivo, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo.