Sisto | Avanti con stabilizzazione dell' Ufficio per il Processo

sostenuto un progresso tangibile verso una giustizia più veloce e accessibile. La stabilizzazione dell’Ufficio del Processo rappresenta un passo fondamentale in questa direzione, garantendo continuità e rafforzando le strutture operative. Con impegno costante e innovazione, il nostro obiettivo è costruire un sistema giudiziario più efficiente, equo e rispettoso dei diritti di tutti i cittadini. Grazie all'Ufficio del Processo, abbiamo già avviato una trasformazione significativa per un futuro più giusto.

«Giustizia ed efficienza devono procedere di pari passo, il ministero è impegnato per assicurare una giustizia più rapida ed efficiente, con strutture migliori, senza compromettere le garanzie e i diritti dei cittadini. Questo impegno non si limita soltanto a interventi normativi, ma comprende anche azioni logistiche. Stiamo rispettando gli obiettivi fissati dal Pnrr e siamo ottimisti per il futuro. Grazie all'Ufficio del Processo, abbiamo già fatto significativi passi avanti, riducendo del 40% i tempi dei procedimenti civili e del 25% quelli penali, risultato ottenuto grazie all'impegno dei giovani operatori degli UPP, per i quali prevediamo un piano di stabilizzazione tra le 4. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sisto: “Avanti con stabilizzazione dell'Ufficio per il Processo"

In questa notizia si parla di: avanti - ufficio - processo - sisto

Marco Di Eusebio nell’ufficio tecnico:: "Tanti lavori da portare avanti" - Il comune di Appignano del Tronto è lieto di accogliere l'architetto Marco Di Eusebio, entrato in forza all'ufficio tecnico il primo maggio.

Se ne parla anche su altri siti

Giustizia, Sisto: “Avanti con stabilizzazione dell’Ufficio per il Processo | .it; Patti, il punto sull’ufficio per il processo al convegno dell’Anm; Finaosta nomina Mattia Michele Sisto come nuovo Direttore Generale.

Giustizia, Sisto: “Avanti con stabilizzazione dell'Ufficio per il Processo" - «Giustizia ed efficienza devono procedere di pari passo, il ministero è impegnato per assicurare una giustizia più rapida ed ...