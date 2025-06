Siracusa si costituisce il sospettato dell’omicidio dell’ambulante ucciso in via Elorina

A Siracusa, il sospettato dell’omicidio di un ambulante di 37 anni si è costituito spontaneamente presso i carabinieri, sollevando il velo su un grave episodio avvenuto in via Elorina. Un gesto che potrebbe delineare una svolta nelle indagini, mentre la comunità si interroga sulla verità dietro questa tragica vicenda. Restate aggiornati per scoprire come evolveranno le indagini e quali saranno i prossimi sviluppi.

L'uomo, un trentenne, si è presentato dai carabinieri con il suo avvocato. Si è consegnato alle autorità ieri sera, 10 giugno, il presunto responsabile dell'omicidio di un venditore ambulante di 37 anni, avvenuto in via Elorina, nella zona sud della città. Il sospettato si presenta spontaneamente in caserma. Il sospettato, un uomo di circa trent'anni, si è recato spontaneamente presso la caserma del comando provinciale dei carabinieri, accompagnato dal suo legale di fiducia, l'avvocato Antonio Meduri. La consegna è avvenuta in serata. Le indagini già avviate dai carabinieri.

