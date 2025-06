Siracusa Giuseppe Pellizzeri l’ufficiale della guardia costiera freddato con un colpo di pistola in strada

Un episodio scioccante scuote Siracusa: Giuseppe Pellizzeri, ufficiale della Guardia Costiera di 37 anni, è stato brutalmente freddato in strada nel cuore della città. La notte del 10 giugno si è trasformata in un dramma che ha lasciato tutti senza parole. La comunità è sconvolta da questa perdita improvvisa e tragica, e l’intera città si chiede cosa possa aver portato a un gesto tanto violento. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda inquietante.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpi d’arma da fuoco nella notte: la vittima è un ufficiale della Guardia Costiera. Siracusa sotto shock per l’omicidio di Giuseppe Pellizzeri, 37 anni, avvenuto la sera del 10 giugno. La vittima, ufficiale della Guardia Costiera e molto conosciuta in città, è stata raggiunta da almeno due colpi d’arma da fuoco e si è accasciata al suolo, morta in una pozza di sangue. Il fatto è avvenuto in via Elorina, nei pressi di un bar. Pellizzeri è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ ospedale Umberto I, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nonostante i tentativi dei medici, è deceduto poco dopo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Siracusa, Giuseppe Pellizzeri, l’ufficiale della guardia costiera freddato con un colpo di pistola in strada

In questa notizia si parla di: siracusa - giuseppe - pellizzeri - ufficiale

Ufficiale della guardia costiera Giuseppe Pellizzeri ucciso a Siracusa, il killer si costituisce - Una tragedia sconvolge Siracusa: Giuseppe Pellizzeri, ufficiale della guardia costiera, è stato brutalmente ucciso a colpi di pistola.

Siracusa, omicidio in Via Elorina, ucciso a colpi di pistola l'ingegnere navale Giuseppe Pellizzeri Pomeriggio di sangue ieri a Siracusa. Un uomo di trentasette anni, dalle prime informazioni si tratterebbe di Giuseppe Pellizzeri, ingegnere navale e ufficiale dell Partecipa alla discussione

E' in stato di fermo Francesco Mirabella, 30 anni, accusato di avere ucciso ieri a Siracusa, a colpi di pistola, Giuseppe Pellizzeri, 37 anni. L'uomo si è costituito. All'origine dell'omicidio ci sarebbe un debito di poche migliaia di euro. #IoSeguoTgr Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Giuseppe Pellizzeri, l'ufficiale della guardia costiera freddato con un colpo di pistola in strada; Ufficiale della guardia costiera Giuseppe Pellizzeri ucciso a Siracusa, il killer si costituisce; In carcere il 30enne accusato dell'omicidio di Giuseppe Pellizzeri. Il movente: motivi economici.

Ufficiale capitaneria ucciso a Siracusa, forse lite per soldi - E' Francesco Mirabella, 30 anni, l'uomo che si è costituito ieri sera a Siracusa ed è accusato di aver ucciso in via Elorina, a colpi di pistola Giuseppe Pellizzeri, ingegnere navale, ufficiale della ...

Siracusa, ufficiale della Capitaneria ucciso a colpi di pistola. Si costituisce il presunto assassino - SIRACUSA – È morto all’ospedale Umberto I di Siracusa Giuseppe Pellizzeri, ufficiale 37enne della Capitaneria di porto, colpito da alcuni proiettili in un ...