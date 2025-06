Sinner sconfitto giustizia fatta McNamee gode e poi si pente

La recente finale di Roland Garros ha lasciato il mondo del tennis diviso tra vittorie e sconfitte. Per Paul McNamee, ex campione e dirigente di grande esperienza, la sconfitta di Jannik Sinner rappresenta un giusto risultato, simbolo di un percorso di crescita e sfida. Tuttavia, come spesso accade nel sport, anche la vittoria può lasciare spazio a riflessioni e pentimenti, rivelando quanto la vera vittoria sia fatta di passione e rispetto.

(Adnkronos) – "E' giusto che Sinner abbia perso". La sconfitta di Jannik Sinner nella finale del Roland Garros 2025 non è dispiaciuta, almeno inizialmente, a Paul McNamee. L'australiano è stato uno dei più grandi interpreti del doppio negli anni '80 e poi dirigente di successo al vertice, tra l'altro, di Australian Open e Hopman Cup. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

