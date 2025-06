Sinner pit-stop a Montecarlo con lei | sarà un’estate di fuoco

le tensioni di una stagione intensa e ricca di sfide. A Montecarlo, tra emozioni e momenti di debolezza, Jannik Sinner ha trovato nella compagnia e nel supporto di lei la forza per tornare a sorridere, dimostrando che anche i campioni più forti sono umani e hanno bisogno di momenti di genuine condivisioni. Questa estate promette così di essere ancora più calda e indimenticabile.

Jannik Sinner si è concesso un pit-stop a Montecarlo in dolce compagnia: c’era lei al suo fianco dopo la sconfitta subita a Parigi. Durante la cerimonia di premiazione è riuscito a trattenere le lacrime, che pure dovevano spingere parecchio agli angoli degli occhi. Pare però che, una volta calato il sipario, nello spogliatoio, si sia lasciato andare ad un pianto liberatorio. Più che legittimo, è giusto sottolineare, non fosse altro per smaltire la tensione e lasciare andare la delusione di quel momento. Sinner, pit-stop a Montecarlo con lei: sarà un’estate caldissima (AnsaFoto) – Ilveggente Jannik Sinner è forte, certo, ma quello che è accaduto domenica sera, sulla terra battuta dello Chatrier, avrebbe messo a dura prova anche la persona più inscalfibile dell’universo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Sinner, pit-stop a Montecarlo con lei: sarà un’estate di fuoco

