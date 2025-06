Sinner-Alcaraz Wilander sconvolto | Qualcosa di disumano

L’epica battaglia tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Roland Garros ha lasciato il mondo del tennis senza fiato. Mats Wilander, ex campione e voce autorevole del sport, ha definito quella finale come qualcosa di disumano, un autentico spettacolo di forza e resistenza. Con una durata record di 5 ore e 29 minuti, l’incontro ha scritto una delle pagine più intense della storia tennistica recente. Alcaraz, così, ha potuto festeggiare il...

Mats Wilander, opinionista di tennis con un passato da grande campione (7 tornei del Grande Slam in singolare e di 1 in doppio, nel 1988 ha chiuso la stagione da numero uno al mondo) ha voluto commentare la finale epica del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, durata 5 ore e 29 minuti e vinta dallo spagnolo al super tie-break, dopo aver annullato ben 3 match point all’italiano nel quarto set. Alcaraz, così, ha potuto festeggiare il quinto Slam della sua carriera. Questo il commento di uno stupito Wilander: "Ho visto Federer e Nadal giocare finali fantastiche, ma niente si avvicina a questo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner-Alcaraz, Wilander sconvolto: "Qualcosa di disumano"

