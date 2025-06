Silvio Berlusconi a due anni dalla scomparsa è la star di social e meme

Nei cuori digitali di milioni di utenti, Silvio Berlusconi continua a vivere, trasformato in un'icona che attraversa generazioni e piattaforme. Due anni dalla sua scomparsa, il suo spirito rimane forte, immortalato in meme e social che lo rendono eterno nel mondo virtuale. Perché, alla fine, la vera memoria di un leader si misura anche nella capacità di restare presente, sempre e ovunque. E lui, senza dubbio, ci è riuscito.

Domani saranno due anni dalla morte di Silvio Berlusconi. Due anni senza il Cavaliere, ma solo nella realt√† dei vivi. Perch√© nel regno sconfinato dell'internet ‚Äď dove tutto si trasforma e nulla si cancella ‚Äď Berlusconi √® pi√Ļ presente che mai. Non nei talk show o nelle prime pagine dei giornali, ma nei reel di TikTok, nei thread su X (ex Twitter), nei collage su Instagram, e ovviamente nel regno sacro dei meme. Silvio √® diventato immortale. Nei libri di storia, per chi li legge ancora, e negli archivi infiniti della cultura pop. In questo nuovo Pantheon digitale, dove i boomer diventano personaggi di culto per la Gen Z, Berlusconi svetta come un'icona trasversale: un po' nonno, un po' ‚Äėfratm', un po' influencer. 🔗 Leggi su Iltempo.it