Silvia il riscatto dopo la violenza | Così ho sconfitto la paura

Silvia Palma, a 37enne coraggiosa, ha trasformato il suo drammatico passato in un messaggio di speranza. Dopo tredici anni di violenza e manipolazione, ha deciso di spezzare le catene e di parlare pubblicamente di violenza di genere, diventando voce di rinascita e riscatto. La sua storia ci ricorda che anche nelle tenebre più profonde, la forza interiore può illuminare un cammino verso la libertà e la dignità.

Silvia Palma ora ha 37 anni. E’ stata vittima di violenza fisica e psicologica dell’ex fidanzato. Manipolatore, violento e ossessivo, controllore anche dei respiri. Tredici anni di inferno (era poco più di una bambina quando lo conobbe) poi la forza di spezzare le catene di quella gabbia. Silvia non ama piangersi addosso. Tanto che ha trasformato il suo incubo in un’opportunità. Intanto ha scelto di affrontare il tema della violenza di genere nella tesi con la quale si è laureata in Scienze per l’investigazioni all’Università degli Studi di Perugia, nell’ambito del corso che si tiene a Narni. La tesi riguarda la violenza di genere, in particolare, il percorso post traumatico da stress, dovuto ai soprusi subiti dalle donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it