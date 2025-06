Silent Beat ad Arenzano | disco e musica in cuffia per una serata a zero impatto acustico

Preparati a vivere un'esperienza unica a Arenzano con Silent Beat! Sabato 14 giugno, Villa Figoli des Geneys si trasformerà in un paradiso di musica e divertimento, grazie alla magia delle cuffie wireless. Tre canali, tre DJ d'eccezione e un’atmosfera coinvolgente, il tutto a impatto zero acustico, per una serata indimenticabile che unisce ritmo e rispetto per l’ambiente. Non perdere questa occasione di ballare senza limiti!

Torna a grande richiesta la Silent Beat ad Arenzano: sabato 14 giugno a Villa Figoli des Geneys una serata magica all'insegna di musica in cuffia e divertimento, per scatenarsi a ritmo dance con un evento a zero impatto acustico. Tre canali e tre diversi dj: Air Dj (commercialetrapreggaeton). 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Silent Beat ad Arenzano: disco e musica in cuffia per una serata a zero impatto acustico

In questa notizia si parla di: silent - arenzano - musica - cuffia

