Sile Garden

Sile Garden torna a incantare Treviso con una seconda settimana all’insegna di divertimento, cultura e relax! Dal 12 al 15 giugno, un susseguirsi di eventi pensati per tutti: musica coinvolgente, spazi di benessere, attività sportive e momenti di intrattenimento. Un’occasione imperdibile per vivere l’estate in città in modo unico e coinvolgente. Si comincia giovedì...

Cultura e sociale, i giardini di Sant'Andrea ospitano da giugno a settembre "Sile Garden" - Da giugno a settembre, i Giardini di Sant'Andrea a Treviso ospitano Sile Garden, un innovativo progetto culturale e sociale di nusica.