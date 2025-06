Sicurezza e ordine pubblico | Priorità assoluta per il territorio

La sicurezza e l'ordine pubblico rappresentano una priorità assoluta per il territorio di Massa Carrara. Una delegazione di Fratelli d’Italia, guidata da Alessandro Amorese e Marco Guidi, ha incontrato il nuovo questore Bianca Venezia per affrontare le sfide attuali e trovare soluzioni condivise. Questo confronto diretto sottolinea l’impegno delle istituzioni nel garantire un ambiente più sicuro e tranquillo per tutti i cittadini, rafforzando così il senso di comunità e fiducia nelle forze dell’ordine.

Una delegazione di Fratelli d’Italia ha incontrato il nuovo questore di Massa Carrara, Bianca Venezia, per un confronto diretto sulle problematiche legate alla sicurezza e all’ ordine pubblico che interessano l’intero territorio provinciale. La delegazione era guidata dal deputato Alessandro Amorese, dal coordinatore provinciale Marco Guidi, e dai coordinatori comunali di Massa e Carrara, Massimiliano Fornari e Massimiliano Manuel, dai capigruppo consiliari di Fratelli d’Italia di Massa e Carrara, Massimo Evangelisti e Massimiliano Manuel, nonché dai dirigenti provinciali e comunali Manuela Aiazzi e Valentina Del Monte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza e ordine pubblico: "Priorità assoluta per il territorio"

