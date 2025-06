Sicurezza a Perugia Fontivegge scatta la zona rossa | dal 16 giugno area a vigilanza rafforzata per tre mesi

Per garantire un’estate più sicura a Perugia, dal 16 giugno 2025 sarà attuata una zona rossa a Fontivegge, con vigilanza rafforzata per tre mesi. La misura, firmata dal Prefetto Francesco Zito, mira a tutelare cittadini e visitatori durante i mesi estivi, garantendo un ambiente più tranquillo e sicuro nella zona della stazione ferroviaria e dintorni. Un passo deciso per tutelare la vivacità della città e il benessere di tutti.

A partire dal 16 giugno 2025, l’area della stazione ferroviaria di Fontivegge sarà sottoposta a vigilanza rafforzata per un periodo di tre mesi. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal Prefetto di Perugia, Francesco Zito, che ha disposto l’istituzione di una cosiddetta “zona rossa” con l’obiettivo di garantire condizioni di massima sicurezza durante il periodo estivo. L’area interessata comprende, oltre alla stazione ferroviaria, anche Piazza Vittorio Veneto, Piazza del Bacio e il complesso immobiliare dell’Ottagono. Il provvedimento, che contiene l’esatta perimetrazione della zona, è stato trasmesso al Comune di Perugia per la pubblicazione nell’Albo Pretorio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Sicurezza a Perugia. Fontivegge, scatta la “zona rossa”: dal 16 giugno area a vigilanza rafforzata per tre mesi

In questa notizia si parla di: area - sicurezza - perugia - fontivegge

Ispica, ordigno bellico trovato sulla spiaggia: area messa in sicurezza - Un'inaspettata scoperta ha scosso la tranquilla spiaggia di Santa Maria del Focallo, nel comune di Ispica.

Zona rossa a Perugia, il #Governo certifica l’emergenza #Comune #Emergenza #Fontivegge #opposizione #perugia #sicurezza #zonarossa Partecipa alla discussione

In seguito ai ripetuti episodi di violenza di cui si è fatta teatro Fontivegge, di cui l'ultimo risalente alla notte tra il 6 ed il 7 giugno in cui un vigilante ha trovato un ragazzo privo di sensi aggredito brutalmente; il prefetto di Perugia, Francesco Zito, ha adottato un’or Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fontivegge zona rossa: ecco l’ordinanza del prefetto Zitto; Istituzione area a vigilanza rafforzata nella stazione di Fontivegge; Vigilanza rafforzata a Fontivegge di Perugia, pure a piazza del Bacio.

Perugia, a Fontivegge «zona rossa» da metà giugno: il perimetro e i controlli - Sarà istituita da metà giugno e durerà per tre mesi la «zona rossa» a vigilanza rafforzata nell’area della stazione ferroviaria di Fontivegge a Perugia.

Istituita la vigilanza rafforzata a Fontivegge dal 16 giugno - Il prefetto della provincia di Perugia, Francesco Zito, ha adottato un'ordinanza con la quale ha disposto l'istituzione di un'area a vigilanza rafforzata nella zona della st ...