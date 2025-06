Sicily Fashion Week giovani con i loro abiti in passerella alla Rinascente

Sicily Fashion Week si apre con un’esplosione di talento e creatività giovanile, protagonisti della passerella alla Rinascente. Tra i vincitori del contest Evening Dress, figurano nomi promettenti come Akter Nidi, Lisa Nana Ama Nkyi, Rosalia Gioè per Enofap, Rita D’Accardi, Miriam Cocchiara e Maria Sparacio per la scuola Burgo. In questa cornice di innovazione e stile, il talento dei giovani si prepara a ridefinire il panorama fashion mediterraneo e oltre.

Akter Nidi, Lisa Nana Ama Nkyi, Rosalia Gioè per Enofap e Rita D’Accardi, Miriam Cocchiara e Maria Sparacio per la scuola Burgo, sono i vincitori del contest Evening dress, organizzato da Confartigianato Sicilia come apertura degli eventi della nuova edizione della Sicily Fashion Week. In. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Sicily Fashion Week, giovani con i loro abiti in passerella alla Rinascente

In questa notizia si parla di: sicily - fashion - week - giovani

Sicily Fashion Week, a Palermo la sfilata di moda dove artigianalità e sartorialità si incontrano in passerella - Sicily Fashion Week a Palermo è il palcoscenico dove l’artigianalità e la sartorialità siciliana si uniscono in passerella, portando luce e creatività alla moda dell’isola.

Sicily Fashion Week 2025: la moda siciliana si racconta. Si è tenuta oggi, presso la sede di Confartigianato Imprese Sicilia, la conferenza stampa di presentazione della Sicily Fashion Week, manifestazione che porterà in passerella il meglio del Made in Sicily Partecipa alla discussione

Dal 14 al 16 giugno 2025 si terrà a #Palermo la Sicily Fashion Week, organizzata da #Confartigianato Sicilia. L’edizione di quest’anno, dedicata al tema “Evening Attire & Cocktail Dress”, offrirà alle aziende artigiane l’opportunità di presentare le proprie colle Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Sicily Fashion Week, giovani con i loro abiti in passerella alla Rinascente; Sicily Fashion Week, giovani con i loro abiti in passerella alla Rinascente. Ecco i vincitori; L'eccellenza sfila a Palermo: la Sicily Fashion Week tra incontri e party esclusivi.

Sicily fashion week, in passerella 21 aziende a Palermo - La moda siciliana si veste di luce e creatività nella seconda edizione della Sicily Fashion Week, presentata questa mattina nella sede di Confartigianato Sicilia.

La moda siciliana in passerella con Sicily Fashion Week - La moda siciliana in passerella nella seconda edizione della Sicily Fashion Week, presentata questa mattina nella sede di Confartigianato Sicilia.