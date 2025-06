Sicilia progettazione termovalorizzatori | ricevute 7 offerte

La Sicilia si prepara a rivoluzionare il suo approccio ai rifiuti con un maxi-investimento da 44 milioni di euro nei termovalorizzatori di Palermo e Catania. Dopo aver ricevuto sette offerte entro la scadenza del 10 giugno, il progetto si avvicina alla fase decisiva. Restate aggiornati su questa importante svolta ambientale e infrastrutturale, e non perdete l’opportunità di essere sempre informati: abbonatevi a DayItalianews!

Conclusa la gara da 44 milioni per Palermo e Catania. Si è ufficialmente chiuso il bando per l'affidamento della progettazione e direzione dei lavori dei termovalorizzatori di Palermo e Catania, con sette offerte pervenute entro il termine fissato nella giornata di ieri, 10 giugno. Lo ha reso noto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, durante una conferenza stampa tenuta a Palazzo d'Orléans, rispondendo alle domande dei giornalisti. In arrivo la commissione esaminatrice. Il bando, dal valore complessivo di 44 milioni di euro, rappresenta un passaggio cruciale nella strategia regionale per la gestione dei rifiuti.

