Sicilia 5 milioni contro la povertà alimentare | Una priorità assoluta del governo

In Sicilia, il governo mette in campo 5 milioni di euro per affrontare l'emergenza alimentare, una priorità assoluta per garantire dignità e speranza alle fasce più vulnerabili. La Regione, con un intervento deciso, rafforza la lotta alla povertà, sostenendo gli enti del terzo settore che operano sul territorio. Un passo importante verso un futuro più equo, che dimostra come la solidarietà possa fare la differenza.

Cinque milioni di euro per combattere l’emergenza alimentare in Sicilia. La Regione ha approvato il rifinanziamento della legge sulla povertà con un intervento massiccio destinato agli enti del terzo settore che operano sul territorio. da sx – Il responsabile della Comunità di Sant’Egidio in Sicilia, Emiliano Abramo e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani Una misura che ha ottenuto il via libera dall’Assemblea regionale siciliana nell’ambito della manovra bis e che punta a dare risposte concrete a una delle emergenze sociali più acute dell’isola. “Abbiamo rispettato la parola data”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Sicilia, 5 milioni contro la povertà alimentare: “Una priorità assoluta del governo”

In questa notizia si parla di: sicilia - milioni - povertà - alimentare

Sanità, Schillaci (M5S): "Ministero chiede chiarimenti su probabile buco da 40 milioni in Sicilia" - La sanità pubblica in Sicilia è sotto pressione, con il ministero della Salute che richiede chiarimenti su un presunto buco di 40 milioni di euro nell'assessorato alla Salute.

Cosa riportano altre fonti

Contrasto all'indigenza alimentare, la Regione rifinanzia la misura con 5 milioni di euro; VIDEO | Nuovi fondi contro la povertà, Schifani bacchetta i burocrati: Costretto a fare tutto, dal caporale al colonnello; In Sicilia 5 milioni per la povertà e per aiutare chi non ha cibo, la mossa del governo Schifani.