Sibioc su ipotesi Regione Lazio | No esternalizzazione medicina di laboratorio

La Regione Lazio si prepara a rivoluzionare il suo sistema di diagnostica clinica, puntando su un modello di esternalizzazione tramite General Contract. Tuttavia, questa strategia solleva serie preoccupazioni tra gli esperti: potrebbe compromettere la qualità e l'affidabilità dei dati raccolti, minando la precisione delle analisi e la salute dei cittadini. È fondamentale trovare un equilibrio che garantisca efficienza senza sacrificare l'eccellenza delle cure.

'Riorganizzazione rischia di compromettere qualità dei dati raccolti con le analisi' Roma, 11 giu. (Adnkronos Salute) - "Esprimiamo forte preoccupazione per il progetto di riorganizzazione dei laboratori di diagnostica clinica avanzato dalla Regione Lazio. Assumere modelli di General Contract. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sibioc, su ipotesi Regione Lazio: "No esternalizzazione medicina di laboratorio"

