Siamo stati nella stanza più silenziosa del mondo dove nascono i prodotti audio Apple

Entrati nella stanza più silenziosa del mondo, abbiamo scoperto il cuore pulsante della creatività Apple nel settore audio. Qui, tra tecnologie all’avanguardia e innovazioni rivoluzionarie, nascono prodotti che trasformano l’esperienza sonora quotidiana. È un universo in cui ogni dettaglio è perfezionato con precisione scientifica, dalla cancellazione del rumore al test dell’udito. Continua a leggere per scoprire i segreti di questo laboratorio di eccellenza.

Abbiamo visitato il più grande dei tanti laboratori audio Apple sparsi per il mondo: qui vengono messe a punto funzioni come l'audio spaziale, la cancellazione del rumore, le funzionalità legate alla salute come il test dell'udito e il tuning di microfoni e cuffie delle AirPods.