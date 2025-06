Si spezza la corda durante i lavori e precipita nel vuoto | muore un operaio di 25 anni

Un tragico incidente scuote Lecce: una corda si spezza durante i lavori di ristrutturazione, causando la caduta fatale di un giovane operaio di soli 25 anni. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, sottolinea l’urgenza di rafforzare le misure di sicurezza sul territorio salentino. È un richiamo alla responsabilità collettiva per prevenire altre tragedie e proteggere chi ogni giorno mette a rischio la propria vita in nome del lavoro.

LECCE – La corda cede durante gli interventi in una palazzina, poi la caduta nel vuoto da un'altezza di sette metri: è morto così, sul colpo l'operaio di origine rumena, vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro registrato nel Salento e avvenuto attorno alle 13, a Lecce, in circostanze ancora da.

