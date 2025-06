si sente male mentre lavora nel cantiere antonio muore a 38 anni

Una tragedia che ha scosso l’Irpinia: Antonio D’Avella, 38 anni, ha perso la vita mentre lavorava nel cantiere di Castel Volturno. La sua morte improvvisa durante l’installazione della fibra ottica ha lasciato sgomenti amici e familiari, che ora si domandano come possa essere successo. In un attimo, il sogno di una vita dedicata alla famiglia si è spezzato. L’intera comunità si stringe al dolore di chi lo conosceva e amava.

Tempo di lettura: 2 minuti Lutto in Irpinia per la morte di Antonio D’Avella, operaio di 38 anni di Avella, morto mentre lavorava all’installazione della fibra ottica a Castel Volturno, nel Casertano. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe sentito male mentre stava svolgendo la sua professione ed è deceduto, nonostante i tentativi disperati di salvagli la vita da parte del personale sanitario. Antonio lascia la moglie e una bambina piccola, l’amata Ludovica. Era molto conosciuto ad Avella, per l’impegno civico come volontario nel Nucleo Comunale di Protezione Civile. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore, anche dalle istituzioni, per la terribile e dolorosa perdita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it