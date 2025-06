Si sblocca lo stallo del cantiere della scuola Michetti | pubblicato il bando per il nuovo affidamento dei lavori

Una volta arrivati all'aggiudicazione, si potrà finalmente mettere in moto la ripresa dei lavori e garantire un futuro più sicuro e luminoso per gli studenti. La riqualificazione della scuola Michetti rappresenta un passo importante per l’intera comunità, dimostrando che con determinazione e trasparenza è possibile superare gli ostacoli e tornare a costruire un domani migliore.

Dopo anni di stallo e di altrettante polemiche si sblocca l'iter per la ripartenza del cantiere della scuola statale Michetti di via del Circuito: è stato pubblicato il bando per il nuovo affidamento per un importo complessivo di 1milione 231mila 615 euro.

