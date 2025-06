Si rompe la fune e precipita da sette metri | morto a Lecce un operaio di 26 anni di una ditta di edilizia acrobatica

Tragedia a Lecce, dove un giovane operaio di 26 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Razvan Iulian Gurau, dipendente di una ditta di edilizia acrobatica, stava eseguendo lavori di manutenzione quando una fune ha ceduto, facendolo precipitare da sette metri. Nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare. Una vicenda che mette ancora una volta sotto i riflettori la sicurezza sul lavoro e il coraggio dei colleghi.

Stava svolgendo lavori di manutenzione in uno stabile, quando la fune a cui era appeso ha ceduto facendolo precipitare da un'altezza di circa sette metri. È morto così, questa mattina a Lecce, un operaio rumeno di 26 anni, Razvan Iulian Gurau, dipendente della "Edilizia acrobatica Edac Lecce". A nulla è valso il tentativo di un suo collega 22enne che ha tentato di trattenerlo. Il giovane per la rabbia ha sferrato un pugno contro un muro rompendosi la mano. Sul posto per i rilievi sono intervenuti la polizia e gli ispettori dello Spesal. "Una nuova, terribile tragedia in un cantiere ha scosso la nostra comunità.

