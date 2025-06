Si riapre il caso della ‘Garlasco di Sardegna’ | per Manuela Murgia un epilogo di verità?

Il caso di Manuela Murgia, la giovane sarda scomparsa nel 2008, torna improvvisamente alla ribalta con nuove speranze di verità. Con l’ausilio delle moderne tecnologie forensi e la rianalisi di archivi storici, si riaccende il dibattito su un episodio che ha sconvolto l’isola. È un richiamo a non arrendersi mai nella ricerca di giustizia, perché ogni indizio potrebbe finalmente portare alla luce ciò che ancora rimane nascosto.

di Ilaria Muggianu Scano C'è chi si è affrettato a ribattezzare il cold case della giovanissima Manuela Murgia "il Garlasco sub specie Sardiniae", come una rivendicazione identitaria. Certo è che la sensazione, grazie alle nuove tecnologie forensi, alla rianalisi dei vecchi archivi è di una cogente necessità di re-indagine. Abbastanza inutile nascondere il grande revival dell'interesse attorno al crime, tanta la letteratura psicologica e sociologica attorno a un interesse che, talvolta, rasenta la morbosità e travalica il legittimo interesse alle dinamiche forensi. Troppi coloro che ravvisano nei casi complessi di cronaca nera, nei delitti più efferati, la vocazione al cubo di Rubik, quella percezione distorta della coscienza che esigerebbe un lieto fine, quasi a ritrovare gli stilemi di una favola gialla della buonanotte: ogni tassello al suo posto.

Dopo 30 anni di silenzio, il caso di Manuela Murgia torna a far parlare di sé, riaccendendo l'attenzione su un tema scottante: la giustizia per le vittime di femminicidio.

