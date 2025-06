Si masturba guardando i bagnanti a Gallipoli il video finisce sui social | maxi multa per il 76enne

Un episodio che ha scosso la tranquilla Gallipoli: un uomo di 76 anni si è reso protagonista di un gesto sconvolgente, catturato in un video diventato virale. La polizia, prontamente intervenuta, ha identificato l’individuo e applicato una multa salata di 10 mila euro. Un caso che solleva importanti questioni sul rispetto delle norme e sulla tutela della dignità pubblica. Continua a leggere per scoprire come si sono evolute i fatti.

Un anziano è stato denunciato e multato di 10mila euro per essersi masturbato in pubblico sulla scogliera della località balneare in provincia di Lecce, ripreso da un video virale. La polizia lo ha identificato e ha aperto un procedimento per atti osceni in luogo pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

